基於情報共享而成立的「五眼聯盟」，成員國有美國、英國、澳洲、紐西蘭、加拿大。這5國對華為5G設備的基本態度就是封殺，目前已確定的是美、澳、紐、加應該都同意採排除手段，只有英國態度還在猶疑，而日本雖不屬五眼聯盟，但也很早就決定不用華為。只是這些決定不採華為5G設備的國家，將會用那一家產品，目前的傳聞不少。

美國司法部長曾威廉‧巴爾提議：美國政府應考慮獲得愛立信和諾基亞這兩家電信設備製造商的控股權。對於這個提議，美國白宮經濟顧問庫德洛7日表示：「美國政府不從事收購業務，不管是國內公司還是國外公司。」

但比較特異的是澳洲跟日本，都表示要自行開發5G技術與設備，據日經網6月28日訊，日本電報電話公司（NTT）、日本電氣股份有限公司（NEC）宣佈將攜手研發5G，據介紹兩家有意在該領域參與全世界競爭，對內減少對海外設備的依賴。而日本電信商Rakuten（樂天）在6月中已表示選擇NEC為5G核心網供應商。而澳洲電信商Telstra更早在去年5月就發表其「自行開發」的5G系統，而合作的廠商居然台灣宏達電。

其實華為、愛立信和諾基亞已佔有全球5G設備80%，三星、中興又佔了一小部分，自行開發5G系統，可能是徒勞的事，樂天所謂NEC系統目前全球的市佔是0.3%，且據傳其核心的技術是諾基亞，而Telstra用的核心其實是愛立信。許多所謂自行開發的5G系統，如越南，他的電信商Viettel也號稱自行開發了5G系統，其實也不外是仿製諾基亞與愛立信的設備(也就是山寨貨)，而且在最終在測試時還發生系統崩潰。

(中時電子報)