行政院為協助因疫情影響而受衝擊店家，推出「振興三倍券」，鼓勵民眾走出門消費購物，今(1日)上午9時開始申請，共分成紙本、信用卡、電子票證與行動支付4種類別，可依自己偏愛的使用習慣選擇，均可以線上申請或預購；其中紙本部分，還多了超商預購與郵局臨櫃購買2種管道。其中，紙本三倍券預訂時間分別為7月1日至7日(領取日為7月15日至31日)，以及第二階段的8月1日至7日(領取日為8月15日至31日)。

三倍券預訂方式一次看懂。(取自經濟部)

然而，超商預訂部分，民眾只要至四大超商服務機台插入健保卡，輸入手機號碼，確認明細，列印繳費小白單，至超商櫃台付費1000元，即完成預定工作。接著民眾到了領取時間時，簡訊通知或是可至網站查詢，並到超商服務機台插入健保卡，並輸入取貨序號，列印小白單，攜健保卡至櫃台簽收取券。

來不及預購的民眾也不用擔心，7月15日在各地郵局憑健保卡或身分證明文件，也可直接購買領取3000元振興三倍券。

不過，其實有很多民眾對於「振興三倍券領用和使用」，都有許多疑惑，以下為常見的8種疑惑問題解答：

一、為什麼不直接發現金兩千元？

◎發現金未必完全用在刺激消費，若發兩千元振興券，效益就只有兩千元

◎三倍券讓民眾出一千、政府出兩千，合力發揮三千元的消費效果，還能夠帶動業者繼續加碼，創造更大的消費效益

二、三倍券能否找零？

◎三倍券規定不得找零，消費者不能強迫店家找零

◎三倍券就是要刺激消費，希望民眾買超過面額，也鼓勵小店家、商圈跟攤販，推出更多兩百元、五百元優惠組合，活絡消費市場

三、什麼時候開始用?可以用到什麼時候?

◎紙本三倍券：7/15 領取後即可使用，12/31 截止領取與使用。

◎數位三倍券：7/1 開始綁定，7/15 開始消費累計，12/31 消費累計截止。

四、不能用在什麼地方？有使用場所限制嗎？

◎不能用在股票投資、水電費、罰金罰鍰、健保費、稅捐、行政規費、儲值交易等

◎尚未針對特定使用場所予以限制

五、實體店的網路訂餐服務，是否適用？

線上訂餐，並於實體店家消費付款者即可

六、線上叫車(Uber、台灣大車隊等)是否適用？

需經目的事業主管機關認定適用的線上叫車服務可適用

七、三倍券能不能買彩券？

考量協助弱勢團體具有公益性，可購買公益彩券

八、點數卡可以買嗎？儲值卡可以買?

遊戲點數、InComm禮品卡儲值，不適用

振興券還沒推出，許多業者就祭出加碼優惠吸引消費者。民眾可多重選擇最喜愛的促銷商品，店家也將會競相推出促銷活動，刺激買氣，鼓勵民眾「買更多」，激發消費力道。

三倍券預購方式和優惠方案。

若民眾還有其他使用振興三倍券問題，則可撥打1988紓困振興專線。專線服務時間08:30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。國人身分資料比對問題，請洽內政部服務熱線(02)8195-8151或1996轉戶政司。外國人、大陸、港澳人士請洽外國人生活諮詢專線0800-024-111，有提供七國語言服務（中、英、日、越、印、泰、柬）。弱勢民眾領取認定資格，請撥打1957福利諮詢專線。有關健保卡申辦及健保快易通APP問題，可以撥打健保署諮詢服務專線0800-030-598，或 4128-678(免加區域碼)，手機請撥打(02)4128-678。

(中時電子報)