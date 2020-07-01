台南市警局於專案首日即針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩。（曹婷婷攝）

台南市警局於專案首日即針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩。（曹婷婷攝）

上半年因新冠肺炎疫情爆發，學校暑假延至7月15日開始，不過青春專案依舊維持7月起跑，台南市警局於專案首日即針對青少年易聚集滋事場所及妨害青少年身心健康場所強力掃蕩，宣示淨化及營造少年優質成長環境決心。

臨檢勤務由警局長周幼偉於永康分局主持，另為避免群聚感染疑慮，改採同步視訊方式，針對所屬分局作任務提示，會後親自率領50餘名警力，自啦30日23時開始，針對永康區轄內易妨害兒童少年身心健康場所實施擴大臨檢。

同時，警局所轄16個分局全體動員，針對轄內列管場所同步展開執行擴大臨檢勤務，包含KTV、酒店、網咖、撞球館、電子遊戲場等，另外可能涉及吸毒、性交易或者危險駕駛的地方，也運用優勢警力全面臨檢查察。

局長周幼偉表示，暑假期間，南市警局針對青少年的喜好，舉辦多樣化室內、外活動，包括電競爭霸賽、生活體驗學習營、淨灘活動、球類比賽等共19場次，活動內容結合各項主題宣導，包括防制少年犯罪被害、避免兒少遭受性剝削等，讓青少年能揮灑熱血，遠離犯罪根源，藉以倡導青少年應從事正當休閒活動，健全身心發展。

(中時 )