外媒報導，非洲國家索馬利蘭（Republic of Somaliland）總統比希（HE Muse Bihi Abdi）將派遣代表駐台，過去一段時間，索馬利蘭和台灣逐漸發展關係，包含台灣政府代表來訪以及索馬利蘭外交與國際合作部也曾拜訪台灣。

索馬利蘭當地媒體「索馬利蘭紀事報」《Somaliland Chronicle》報導，台灣官方在今年稍早出現在索馬利亞，並且幾乎與索國一些部門達成合作。來自台灣的醫療團體路竹會在春節期間前往索國義診，日前又捐贈對抗COVID-19的珍貴醫療補給品。

報導指出，儘管台灣不被國際普遍承認的狀態，卻與美國建立起強健的關係，諸如《台灣關係法》、《台北法》都顯示出台灣對於美國的重要性。雖然索馬利蘭派駐台灣代表的人選還沒確定，但可以肯定的將會是索國外交團隊的一員。

索馬利蘭於1991年自索馬利亞獨立，總人口約400萬人，雖然國際上普遍不承認索馬利蘭的國家地位，但是索馬利蘭「政府」的運作是一個「獨立政治實體」，也擁有自己的軍隊與護照。

(中時 )