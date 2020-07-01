小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】 安心旅遊上路 哄抬房價取消補助

端午連假不少人出遊，但都嫌國旅好貴，民眾問「國旅物價水準是不是很高啊？」廣大網友一面倒稱，住宿真的很貴。為避免旅館業者趁安心旅遊上路時哄抬房價，交通部觀光局昨警告，旅宿業者應充分揭露住宿房價，勿因參與安心旅遊補助而逕行調高，如確有哄抬房價事實，取消補助資格。

【2】 民眾需求大 口罩徵用到年底

因應新冠肺炎疫情，國內從1月31日起開始全面徵用口罩，中央流行疫情指揮中心開會決議，口罩徵用將延長到今年12月底，每日徵用800萬片，供指揮中心定額徵用。此舉是否代表冬天疫情恐升溫？發言人莊人祥表示，只要開放邊界就會升溫，主要是民眾使用量一直很大，不持續徵用恐不夠。

【3】台灣邁入5G時代 1399吃到飽

台灣正式進入5G時代，中華電信、台灣大哥大昨日先後宣布開台，遠傳則在周五跟進。民眾最關心的資費方案，最低消費599元就能享受5G飆速快感，但上網量僅24GB，超過會降速；上網吃到飽門檻訂在1399元，與4G最大差異是限制熱點分享量，僅有50GB。

【4】國安法全文出爐 明確顛覆4大罪

港版《國安法》昨晚23時公布全文，共有6章66條，共計9700餘字，明確對分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等做出明確定義。

【5】夏于喬靠肉體 安撫導演尪

溫昇豪、夏于喬6月30日出席由瀚草影視、英雄旅程共同催生「野草計畫－編導新秀創意戰」記者會，將擔綱演員評審。溫昇豪日前升格製作人，透露讀世新時曾想過當記者，當時嘗試第一次寫劇本，劇情是身為社會線記者的單親媽媽和Pub樂手的愛情故事。

(中時電子報)