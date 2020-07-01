大陸全國人大常委會昨日上午以162票全票表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（簡稱港版《國安法》）。白宮國安會表示，北京此舉違反中英聯合聲明，北京現在視香港為一國一制，並誓言將持續採取強力行動對抗「扼殺香港自由與自治的人」。

港版《國安法》自6月30日晚間11時正式生效實施。據法律全文，對於分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪等四大犯罪行為，均做出明確刑罰規範，其中，與外國或境外勢力串謀實施有關對香港特區選舉進行操控、破壞並可能造成嚴重後果者，罪行重大的，將處無期徒刑或者十年以上有期徒刑。

對此，在法案案過關之前，美國務卿蓬佩奧29日宣布，停止對港出口防衛產品，並將針對出口至香港的軍民兩用科技產品，實施等同大陸的貿易限制。

法案通過後，美國也批評此舉違反北京的國際義務。白宮國家安全會議發言人尤約特（John Ullyot）聲明說：「北京如今既然以『一國一制』對香港，美國也須如此。我們呼籲北京立即扭轉方向。」

(中時電子報)