靜宜大學傳承創校的美國主顧修女會「為弱勢服務」理念，並以「學習取代工讀」，讓產官學三力，協助翻轉學生未來！（陳世宗攝）

靜宜大學「1=3，一份愛、三份力量」輔導計畫，成效獲教育部表揚及社會大眾肯定！（陳世宗攝）

靜宜大學擴大輔導策略，執行安心助學措施、飛鷹生輔導與協助、各式獎助學金，及輔導就業，與準弱勢學生輔助等計畫。（陳世宗攝）

靜宜大學號召企業、社會團體、校內師長等善心人士，提供學生完整的學習資源及助學金，一起攜手靜宜，讓愛傳愛！（陳世宗攝）

靜宜大學為扶助學生安心就學、點亮夢想希望，長期推動「1=3，一份愛、三份力量」、「學習圓夢」、「產業創新加值未來教室助學」及「準弱勢學生輔導」等多元計畫，以「學習取代工讀」；讓產官學三力，協助翻轉學生未來！2017年實施後，每年嘉惠超過1600名學生，3年來投入弱勢照顧的金額高達3000多萬元。

一起攜手靜宜，讓愛傳愛！靜宜大學校長唐傳義說，校方傳承創校的美國主顧修女會「為弱勢服務」理念，並號召企業、社會團體、校內師長等善心人士，提供學生完整的學習資源及助學金；透過課業、證照、職涯輔導及就業力培訓等多元機制，提升學生就業與創業能量。

唐傳義說，校方也關注到部份學生，雖不符教育部弱勢學生的定義，但卻需工讀，支付學貸及生活等開銷。因此靜宜擴大補助方案，協助這群「準弱勢學生」能減輕負擔、安心就學，朝目標邁進！

靜宜大學秘書長簡義信指出，該校創新推動的「1=3，一份愛、三份力量」輔導計畫，由企業及善心人士自發捐助，教育部與靜宜校方會提撥同額補助，讓一份愛心，發揮三份力量。

靜宜大學「1=3，一份愛、三份力量」輔導計畫，成效獲教育部表揚及社會大眾肯定！校方更擴大輔導策略，執行安心助學措施、飛鷹生輔導與協助、各式獎助學金，及輔導就業，與準弱勢學生輔助等計畫。

簡義信指出，「1=3」計畫不只是單純給予學生補助，更積極提升學習過程的「含金量」！校方在校內首創試營運基地「主顧咖啡」，由學生自主規劃與經營，提供完善及安全的實作場域，引導學生以學習取代工讀，能順利完成學業。

簡義信說，學生在「主顧咖啡」能相互教導及學習，並透過校方所安排的專業訓練，增進咖啡館經營，及咖啡烘焙、沖泡等技術，不僅培養第二專長，對未來就業或創業都能駕輕就熟。

參與捐款的新竹北區扶輪社長黃英源表示，公益行善及社會服務是扶輪社的宗旨，加上很多社員夫人都是靜宜校友，未來會持續傳承「一份愛、三份力量」捐款，並拋磚引玉，持續幫助需要的人。

靜宜校務顧問暨國際扶輪3461地區前助理總監蔡陽明說，「靜宜大學」一向以愛傳愛，扶輪社則以服務社區、行善天下、無私奉獻為宗旨。靜宜大學「1=3」弱勢學生助學金，格外具有意義，希望受獎學生未來能回饋學校與社會，讓世界充滿愛。

國企系學生周雅竹，透過「1=3」在靜宜大學主顧咖啡打工，她表示，一開始不習慣喝咖啡。打工後，不僅學習接受新的事物，喜歡上咖啡，也學會如何泡沖及做點心技術；補助及打工的收入，生活壓力也獲得緩解。

觀光系學生陳信嘉來自東馬沙巴的首都「亞庇」，他說，受新冠肺炎疫情影響，導致全家生活陷入經濟困境，他感謝國際扶輪社及學校的協助，順利申請到紓困金，能度過疫情難關！

(中時 )