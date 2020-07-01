苗栗縣議會與基隆市議會兩個議會長久以來互動交流緊密感情深厚，苗栗縣議會議長鍾東錦及基隆市議會議長蔡旺璉認為藉由締結姐妹會的關係深化兩會未來緊密合作的開始，共同促進基隆與苗栗的縣市建設繁榮發展增進民眾生活幸福，讓彼此友誼更深層，交流更密切，兩會也希望藉由締盟的一小步，讓議政的發展前進一大步，並成其他縣市參考典範。

締結儀式於6月30日上午11點30分在苗栗縣議會多媒體簡報室舉行，參與人員有基隆市議會議長蔡旺璉、副議長林沛祥、議員、單位主管及同仁20多人，而苗栗縣議會則有議長鍾東錦、副議長李文斌、議員及全體同仁參加，苗栗縣議會鍾議長致詞除感謝基隆市議會蔡議長親自率團來訪，也推崇蔡旺璉的議事運作經驗豐富，對其監督基隆市政建設所擘劃的許多理想和願景，深感值得苗栗縣借鏡學習，另透過締結姐妹會，更可深化兩會未來的交流合作關係。

基隆市議會議長蔡旺璉致詞說，自己對苗栗縣議會的熱烈歡迎表示感謝，也期望藉由締結的關係，加強兩會彼此間的經驗交流，讓議事運作更順暢，民眾幸福感更提升，他指出，新冠肺炎疫情期間，議長、副議長聯誼座談會暫停，兩會後續討論決定合作合辦第1、2次聯誼會並在7月14、15日於苗栗縣辦理，也為台灣議政超前部署，做出極大貢獻。

(中時 )