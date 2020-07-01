隨著國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，沉寂已久的郵輪產業有機會在台灣率先解封！隸屬雲頂集團的星夢郵輪「探索夢號」於30上午7時重返基隆港，8時完成靠泊作業。臺灣港務公司基隆港務分公司也最好萬全準備，嚴陣以待。

港方除配合動植物防疫檢局、CDC、航港局、港務警察總隊及相關單位等執行通關所需動線規劃及設施安排，也特此預做復航準備，包含船席調度、郵輪船班安排等船舶安排規劃。此外，為進一步落實防疫工作，港區皆徹底進行消毒工作，並嚴格要求所有工作人員值勤時應佩戴口罩、手套及落實各項防護措施。

本次復航由各單位通力合作，期盼未來有更多的郵輪陸續恢復營運，進而帶動臺灣觀光產業的發展及效益。另為維持疫情控制水準，郵輪公司依照中央防疫指揮中心各項防疫作為及相關事前規定辦理，如船員人數不得超過650人且皆須經過14天居家檢疫及7天自主健康管理，並檢附新冠肺炎陰性檢測證明，才可載客營運。

探索夢號經交通部航港局核准進港後受港務公司指泊於西3、西4碼頭進行為期數週的檢疫工作，若一切順利，預計7月底獲准載客，後續基隆港務分公司將提供東2碼頭作「探索夢號」郵輪靠泊使用。

另該艘588位船員均非台灣籍，除少數50人(含中國大陸籍6人)因業務需要於船上進行1人1室之居家檢疫外，其餘538名船員皆須下船進行通關檢疫，上午8時10分由疾管署登輪與船醫訪談後，9時10分船員開始下船檢疫通關，9時24分第一位受檢船員上遊覽車，9時47分第一批前往防疫旅館後，歷時約5小時，於下午2時40分全數完成受檢，港務公司隨即進行場地清潔消毒。

(工商 )