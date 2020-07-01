外貿協會台灣經貿網在國際貿易局支持下，聯手電商平台eBay，協助中小企業上架eBay台灣館，30日進行說明會吸引趨勢科技、盛香堂、開元食品等137家廠商參與。貿協指出，為協助中小企業爭取後疫情時代跨境電商版圖，今年eBay台灣館開放除台灣經貿網尊爵會員(EP)外，只要具有進出口資格的廠商皆可申請，持續吸引台灣產品貨賣全球。

eBay台灣館去年首度開館即獲廠商好評，共協助76家廠商上架超過5千項商品，累積達到超過123.8萬美元成交金額，約新台幣3,714萬元，平均每家約有50萬美元的線上訂單。

貿協eBay台灣館指出，今年重要任務是成為後疫情商機的絕佳跳板，目前包括體育用品、汽車零配件、消費電子等是跨境電商賣家熱銷品項，在疫情期間銷售表現更加亮眼，因此今年將擴大募集相關產業產品，後疫情商機不漏接。

根據eBay美國站數據，今年第一季運動器材銷售大幅提升，如啞鈴銷售較去年同期成長30倍、槓片達20倍，反映民眾無法前往健身房，居家持續保持運動習慣；遠距工作使視訊會議成為常態，網路攝影機成相當重要的商品，銷售較去年同期成長20倍、耳機則是2.6倍。其他如VR頭戴式裝置、拼圖，或麵包機、縫紉機、釀酒器材、電剪等工具可培養業餘專長，都興起美國防疫線上消費趨勢。

(工商 )