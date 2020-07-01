台灣虎航（6757）30日召開109年股東常會，通過每股發放現金股利2元。在疫情影響之下，台虎仍是國籍航空中最靈活且具彈性的航空公司，除了維持東京與大阪客運航班不間斷飛行，也以客機載貨增加現金流，7月5日開始將出租4架客機供華信航空離島航線使用，增加現金流。

台虎2019年營收95.13億元，稅後淨利8.08億元，EPS4.04元，董事會原通過配發現金股 利3元，新冠肺炎疫情擴大後，為保留2億現金以供應變，將股利降為2元。公司方面表示，截至目前為止，年底股票上市計畫沒有改變。

台虎目前共有11架A320客機，因關係企業華信航空所經營離島航線估計暑假旅遊人次將大爆發，將租用台虎4架客機，其中1架屬於備用機供華信調度，預計每日飛台北-澎湖11個航班，另飛台北-金門1班，租期3個月，之後將視市場情況決定後續租用架數。

台虎董事長陳漢銘在股東常會上，感謝所有股東對於台灣虎航的支持，指出雖然今年甫開春，就受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響及衝擊，航空及觀光產業更是首當其衝，但是台灣虎航管理團隊在這波疫情當中，致力於疫情的高度管控，再加上政府的相關紓困方案以及大股東中華航空的支持下，公司團隊自上到下展現出低成本航空將本求利的特質，謹慎努力經營。

在疫情影響之下，台灣虎航仍是國籍航空中最靈活且具彈性的航空公司，除了維持東京與大阪客運航班每日至少1班的不間斷飛行，也以客機載貨增加現金收入，7月起租機給華信航空，展現相當不錯的成效。

展望疫情後的市場，台灣虎航表示仍抱持樂觀態度，並看好疫情後的旅遊市場需求大幅反彈，將充分運用既有資源，再創輝煌的經營成果。 （台灣虎航活潑俏麗的虎妞。圖：台虎提供）

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