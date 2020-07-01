越捷航空控股公司日前召開的2020年度股東大會，執行董事報告顯示，越捷2019年持續表現出其優良且深具潛力的營運實力，以及良好的營收表現；同時，越捷於去年達成總載運客數1億名人次的重要里程碑，立下疫情後堅實的恢復基礎，國內線復飛後增8條航線，讓國內線總數達53條。

2019年越捷審計後的航空運輸收入，達越南盾41.252兆（約新台幣524.46億元），與去年同期相比增加22%；稅前盈餘達越南盾3.869兆（約新台幣49.18億元），與去年同期相比增加27%。合併稅前收入達越南盾50.603兆（約新台幣643.07億元）；合併稅前盈餘達越南盾4.569兆（約新台幣58.06億元）。股東將分配到2019年每股獲利的50%。

越捷航空在2019年共增加34條航班，航空版圖拓展至139條，其中涵蓋44條國內航線與95條國際航線；載運超過2,500萬位乘客，更達成總載運客數1億名人次的重要里程碑，多項卓越成就為越捷航空立下疫情後堅實的恢復基礎。

2020年初至今，新冠肺炎疫情重創越南航空產業；然而，越南疫情控制有成，加上國內線快速復飛，與其他國家相比提早一步領先恢復部分營運。

在國內線復飛之後，越捷航空執行一系列「重返天空」活動，拓展8條國內航線，使國內線總數達53條。旗下子公司泰越捷航空成為首家恢復普吉國際機場（Phuket Airport）之航空公司，同時也於泰國新增5條泰國國內航線。

在復飛與拓展國內線後，越捷航空與越南航空預計於7月重返天空。所有航班皆實施高規格之防範措施並嚴格遵守衛生規範，降低乘客感染疫情的風險與確保經濟能穩健復甦。

越南政府目前正採取多項政策支持航空產業，如稅務減免及降低貸款利率等。根據實際狀況，越捷航空預期將於2020年間，機隊規模增加至90架，營運超過118,000航班，載運超過2億名乘客。

特別在2020年，越捷航空將專注於成本控管上，如強化貨物運輸服務、機隊購買、多樣信貸解決方案，以及擴大地勤作業服務，期望於2020年底業務上能有更多進展。

(工商 )