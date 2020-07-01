在家做網路生意，又能兼顧家人，是不少人的夢想。50歲的陳淑貞是家庭主婦，在網路經營「琳老闆手工衣」十多年，主打客製化的手工寵物衣服用品，在毛小孩愛打扮的風潮下，一年收入不比上班族差，尤其專為憂鬱貓、開刀貓所開發的防舔衣十分暢銷，一件580元起，一年可賣300件。

「我會這麼了解貓，是因為前前後後養過30多隻貓，大多數會舔毛的貓，都是天生憂鬱或神經質，常舔到身上都沒毛，飼主不得已，只好讓牠們戴頭套，一戴就是好幾年，貓會更『厭世』，影響行動甚至食慾，但如果穿上防舔衣，貓可以盡情的舔衣服，皮膚比較不會受傷，有些客人的貓甚至穿到毛長出來。」陳淑貞說。

一時興起學習縫紉的陳淑貞，意外開啟網拍寵物衣事業。（圖／宋岱融攝）

陳淑貞分析，市售的貓咪防舔衣商品，多是大陸或日本製，款式只有背心，不像她能夠按照主人要求，看要加褲管、還是加袖子防舔，因此回購率很高，「曾經有客人的愛貓乳腺瘤開刀，術後要擦藥又要防舔，我就幫她做加拉鏈的防舔衣，衣服不用脫來脫去，比較方便。」

在網路上賣寵物衣是無心插柳。十多年前，陳淑貞陪朋友去買縫紉機時，一時興起買一台跟著學，起初替家裡的寵物迷你豬做衣服，迷你豬過世後，養一隻臘腸狗，因為臘腸狗衣服不好買，乾脆自己動手做，從衣服到遮陽帽應有盡有，無意間將作品放到臘腸狗社團分享，反應熱烈，訂單接踵而來，後來有客人詢問貓的防舔衣，才開始製作。

因家中臘腸狗不好買衣服，陳淑貞興起自己做寵物衣服的念頭，還能與牠一起穿「親子裝」。（圖／翻攝自琳老闆手工衣臉書）

陳淑貞分析，寵物手工服的競爭力很高，因為為了讓大多數寵物都可以穿，工廠做的衣服不會講究合身，但每隻貓狗的高矮胖瘦不一樣，因此穿起來不是頸圍太寬、胸毛露出太多，就是不分公母、下擺胸腹門戶大開，包覆性不足，一到冬天，毛小孩下腹部就會很冷，不少飼主就會希望能替寵物訂做衣服。

防舔衣可根據手術擦藥需求，在腹部處加上拉鍊，免於穿穿脫脫的麻煩。（圖／陳淑貞提供）

為了教客人如何替貓狗量身長、胸圍、頸圍等，再依尺寸去做衣服，陳淑貞會拍影片或照片放到臉書或奇摩、蝦皮賣場上，「貓比狗難量身長，貓的身體像麻糬一樣，伸縮性大，躺、站、趴、弓時，身長都不一樣，我都請客人量貓趴著時的身長，取中間值，比較不會有差錯。」

「雙肩前背式寵物背袋」適合無法直抱的臘腸狗，客人購買後主動拍照回傳，告知很滿意、揹起來不會累。（圖／讀者提供）

現代人把寵物當小孩養，同性、情侶、不婚不育都是陳淑貞的主力客群，寵物衣服在冬天比較好賣，夏天淡季時則會改推遮陽帽、胸背袋等商品，近年也開始招生開課，她開玩笑說：「我玩貓玩了20幾年，現在靠貓來賺錢，靠牠們當模特兒給我靈感，真好！這行業能做一輩子，不用擔心退休，還蠻有成就感的，真的很感恩。」

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(中時電子報)