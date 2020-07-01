林士傑受僱於台北市北投區的「加生動物醫院」，這家動物醫院的醫師都是台大獸醫系畢業，而且採取「中西合璧」的治療方式，其中包括針灸。目前「寵物針灸」多以施作6次為一療程，每次價格約1,000元至1,500元。

同時擁有台灣及日本獸醫執照的林士傑，已經執業8年，就讀獸醫系時，曾接觸中醫及針灸療法，而且很感興趣，畢業後還轉而攻讀陽明醫學院傳統醫藥研究所。

為了怕毛孩亂動，有時會以支架固定四肢，方便醫師「扎針」。（圖／林士傑提供）

「針灸明明是中國的醫術，但用在寵物身上卻是從美國先開始（2015年），之後才紅回亞洲。目前寵物針灸在台灣，沒有正式的國家考試，只要上過中獸醫研習課，完成要求的上課時數、通過測驗就能獲得認證，現在台灣約有300至400人通過認證，實際執業人數可能沒這麼多。」林士傑表示。

擁有台、日獸醫資格的林士傑，大學時曾研修中獸醫課程，激發對中醫及針灸療法的興趣。（圖／鄭清元攝）

「寵物有很多症狀都可以用針灸改善，最常見的就是神經、肌肉、關節的問題，尤其臘腸犬、柯基犬這些腿較短的狗狗，容易有癱瘓、後腳無力的問題。此外，面對炎炎夏日，如果寵物中暑（熱衰竭），也能透過針灸舒緩症狀。」然而，林士傑強調，不是所有的狗狗都能針灸，「容易緊張的小型犬，或是身體虛弱的狗狗，都不適合。」

林士傑進一步解釋「中獸醫」，相對人類穴道超過300個，貓狗只有100多個，以把脈來說，獸醫會觸摸寵物左右後腿的股動脈，「因為那裡皮膚較薄，脈象明顯。」至於針灸，除了用「針」，也能使用艾草灸或雷射灸，甚至可以在特定穴位注射「水針」（液態維他命），「但人類就不能使用水針。」

毛爸媽怎麼說

顧客格格媽說，看到活潑好動的愛犬格格，因罹患「先天膝關節異位」（脫臼）無法跳上跳下，覺得很心疼，但看西醫沒有太多幫助，四處打聽後找上獸醫師林士傑，嘗試針灸治療，從一周針灸2次，到一個月針灸1次，狀況改善很多。

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(中時電子報)