林士傑在日本執業時，也修習到不太一樣的東洋獸醫科。「日本除了把脈之外，還有腹診，藉由觸摸寵物的腹部來診斷；韓國則是病名不同，像氣虛就有其他的講法。」

「有一隻原本癱瘓的7歲臘腸狗，做過3次針灸後就能走路；還有一隻吉娃娃『前庭神經發炎』（類似中風），走路無法平衡，做完針灸後也明顯改善；另外有一隻混種貓長期齒齦發炎，無法好好進食，搭配針灸後，就降低類固醇的施打頻率，發炎狀況趨於緩和。」林士傑舉例證明「寵物針灸」的療效。

狗狗有100多個穴道，下針時要精準針對特定穴位。（圖／鄭清元攝）

至於針灸會不會對寵物有副作用，林士傑覺得還好，「寵物暈針（針灸過程中，突然感到不適而暈厥）的情況並不明顯；不過針灸當天，飼主不能幫寵物洗澡，也不要讓寵物運動，要給寵物一段時間復原。」

寵物的骨骼及肌肉模型，是中獸醫師修習課程時必備的工具。（圖／翻攝自網路）

除了特殊的「寵物針灸」，加生動物醫院還提供「寵物中藥」，「中藥有補中益氣、調養生息的功能，例如有慢性病的貓狗，腎臟負擔會隨著年紀愈來愈大，如果搭配中藥調養，寵物體力變好後，西藥劑量屆時就能減少，腎臟負擔也會變小；正在進行放射性治療、化療的罹癌寵物，也可以透過中藥舒緩嘔吐情形，食欲也會變好。」林士傑說。

點燃艾草棒後，再放入針灸金屬棒內，薰灼特定的穴位。（圖／鄭清元攝）

林士傑也提醒飼主，寵物的精神、食欲及每日大小便都需要注意，若是有狀況，一定要及早就醫，才不會讓病情變嚴重。

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(中時電子報)