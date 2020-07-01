「亂尿」是貓咪最常見的行為問題，當外人到家中作客，或是疏於陪伴時，貓咪便會「故意」在床上尿尿，令飼主陷入反覆清洗寢具的惡夢中。因為人類與寵物語言不同，難以溝通彼此的想法，「寵物溝通師」便應運而生，擔任兩者的「傳話媒介」。

四十多歲的策展人張小姐，副業就是寵物溝通師及療癒師，綽號叫做「貓掌櫃」。貓掌櫃的工作室位在台北市松山區，除了貓咪，她也能與狗、兔子及蜜袋鼯等動物對話，「寵物溝通是透過原始的感知力及直覺，訊息交換的方式包含意念、影像、聲音及情緒等，但前提是寵物願意理你，不然再怎麼說也沒用。」

寵物溝通僅有證書，沒有正式執照，不同溝通師各有所長。（圖／讀者提供）

雖然自己有養貓，不過，貓掌櫃過去從來沒聽過她的貓「說話」，直到4年前的某一天，她在朋友家突然「聽到」（感應）朋友的貓咪抱怨：「可不可以要主人講話小聲一點，不要一直問我肚子餓了沒、開不開心？」她向該位朋友確認「真有其事」後，便下定決心鑽研寵物溝通。

約3年前，貓掌櫃拜師一位研究「臼井靈氣」、同時具有寵物溝通及療癒技巧的胡老師，學習開發直覺力，經過3階段訓練，總算獲得證書。目前貓掌櫃已「服務」過上百隻寵物。

由日本人臼井甕男發現提出的「臼井靈氣」，號稱能提升自我覺察力。（圖／翻攝自維基）

「臼井靈氣」是日本人發明的替代醫學療法，在日本民間廣為流傳。1922年，日本人臼井甕男發現，透過雙手就可把能量傳輸給受者，使對方身體回復平衡，促進情緒穩定，改善健康狀況。1993年「臼井靈氣」引進台灣後，學習人數日益增加，號稱可以提升自我覺察力、增加直覺力和舒緩壓力。

「其實和寵物溝通時，就像和5至7歲的小孩溝通一樣，寵物也是會說謊的。有時候寵物只是太無聊、想要陪伴，才會亂尿尿、一直叫；飼主若以獎勵方式做為改善的代價，就一定要做到，不然寵物也會報復。」貓掌櫃笑著說。

令人難以想像的是，寵物溝通時，寵物竟能不用到場，透過遠距離或照片也可以。對此，貓掌櫃表示：「每隻寵物有自己的個性，到現場反而難控制。只要飼主提供基本資訊，能夠『驗明正身』就行。」目前一般而言，寵物溝通多以半小時左右為一單位，市面上收費約500元至1000元，而且一次最好只和一隻動物溝通，才不會混亂。

毛爸媽怎麼說

顧客梁小姐表示，家裡有6隻貓，都曾拿照片請貓掌櫃溝通過。某一次梁小姐出國，將貓咪留在家中2樓，她向貓掌櫃詢問貓咪狀態如何，貓掌櫃轉達貓咪想去1樓曬太陽，因為貓掌櫃原先並不知道貓咪有去1樓的習慣，讓梁小姐覺得很不可思議。現在貓咪身體不舒服，也會找貓掌櫃幫忙療癒、舒緩病情。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)