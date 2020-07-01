至於「寵物療癒」的部分，則是「臼井靈氣」的延伸。原本「臼井靈氣」是以人為主，但利用宇宙能量，把人當成媒介，也能將靈氣導入寵物中；療癒則以舒緩為主，並不能治病。進行「寵物療癒」時，療癒師會以玩偶當成寵物的「替身」，藉由撫摸玩偶找出寵物身體的毛病。

貓掌櫃分享自己碰過的案例：「朋友的貓咪一直尿不出來，他給我看照片尋求療癒幫助，過程中我覺得貓咪身體有狀況的地方，和隔天Ｘ光片拍出來的位置非常接近。」她強調，像是肝臟、胰臟等很難發現病痛的位置，療癒時若覺得「怪怪的」，就會提醒飼主趕緊帶寵物看醫生。目前療癒的收費標準是每15分鐘400元，通常以3至6次為一個療程。

利用玩偶替身的正反面，就能對應寵物的身體結構。（圖／林勝發攝）

貓掌櫃進行療癒的前後，都會冥想，以安定情緒、放鬆身心，平時也會做手工皂紓解壓力。

貓掌櫃參與「浪浪療癒」公益計畫，為流浪貓舒緩身心壓力。（圖／翻攝自貓掌櫃部落格）

現在坊間的溝通師或療癒師很多，要如何尋找適合的？貓掌櫃建議，可先調查名聲、朋友推薦或看看客人的心得回報，「寵物圈子很小，像人們去算命一樣，先打聽看看準沒錯。」若是有心想學習的人，她則認為找對老師、有正確的觀念，以及磨練溝通技巧也很重要，「畢竟你還是要講給飼主聽，不能用『我是為你好』或命令的語氣說話，他們會覺得不舒服、不重聽。這是一個互相學習、成長的機會，謙卑的心很重要。」

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(中時電子報)