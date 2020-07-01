29歲的雲林縣議員廖郁賢閃嫁大她22歲的簡姓助理教授，不僅地方轟動，消息還上了全國版新聞。但她過去曾交往的1位邱姓前男友（小邱），僅因和廖女分手後1年多，再和別人交往、PO照曬恩愛，竟慘遭廖郁賢狀告法院，指邱欠她10萬元債務。小邱不堪被女方用電話「盧」，隨口答應要給，沒想到竟遭錄音成了「證據」，最後只好認栽，乖乖付「根本不存在」的債務。

小邱回憶，他的居酒屋「藍」約於2017年間開張，當時仍未和廖郁賢分手，廖也常以「老闆娘」身分來招呼客人。然而，她在2018年間受時力徵召，投入九合一大選角逐縣議員後，便主動提出分手。

「去年3月，我交了新女友Cindy，7、8月左右吧，突然收到新北地院民事通知，說她（廖郁賢）要向我催討一筆10萬元債務，理由是當年居酒屋開張時，她幫忙行銷、打理店務的報酬。」小邱不解認為，自己哪有欠她錢？而且當時是她自願來幫忙，2人也沒簽什麼付錢文件。

在自覺「問心無愧」下，小邱選擇不甩法院通知，也未出庭，某天正在居酒屋忙碌時，竟接到廖郁賢的來電，一直質問他為何不還錢。由於想要快點結束通話，小邱最後隨口說了句：「隨便啦，那就算我欠妳10萬元好了。」豈料，這短短幾個字，卻變成了小邱的「呈堂證供」。

原來，這段對話全遭廖郁賢錄音，加上小邱後來還真得匯了1萬5千元到廖郁賢所指定的帳戶，法院收到這2大「證據」後，認定小邱「真的欠錢」，於是寄發「支付命令」，要求小邱必須償還剩下的8萬5千元。「我當時只是想，給她（廖郁賢）一點錢安撫，之後她應該就不會再來煩了，所以才匯了1萬5千元，完全想不到事後竟變這樣。」

小邱指控，因為廖郁賢的惡整，讓他辛苦經營多年的居酒屋只能結束營業。（圖／趙世勳攝）

前陣子小邱又收到法院通知，表示若未在期限內還清債款，將會強制執行、查扣財產，他敵不過壓力，便乖乖繳了8萬8千多元（3千多元為逾期利息），「我只能算了，她（廖郁賢）是議員又懂法律，民不與官鬥，我只希望花錢以後，未來可以不要和她有任何糾葛了。」

針對這些指控，廖郁賢表示，是因小邱老婆打電話騷擾她，還對雲林議員們講她壞話，她覺得名譽受損，才會用「討錢」反擊，並非看到前男友交新歡才報復，且當初開店時，員工勞健保、買酒等都是她先墊錢，她強調有電話錄音，小邱也答應付10萬元。她也否認說過「要讓居酒屋無法經營」，也沒刪除居酒屋粉專、更沒成立群組罵小邱是渣男等。

至於自製訃聞向議會請款12萬元一事，她表示全家自小就被家族趕出，但爺爺過世，上面怎可以沒有她的名字？而且別的議員有家人過世，她也有付奠儀，「這筆錢是我幫爸爸要，我沒去公祭，是爸爸怕我受委屈，叫我別去。」至於斗六市長及其他民代對她提告，她認為自己身為議員，有權監督公眾事務，且可受公評，「要告就告吧。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)