被稱為「雲林小辣椒」的29歲縣議員廖郁賢，今年和僅比自己父母小3、4歲的學者結縭，一度轟動。但婚前，她因向1位在新北市新莊經營居酒屋的前男友要「感情債」，也引發爭議。前男友小邱想到2人交往期間，廖郁賢因個性剛烈，常鬧自殘的行為，讓他感到害怕，「老實說，當時在一起不到1星期，我就想分手。」

小邱回憶，他和廖郁賢是2013年7月間，在老家（台東縣長濱鄉）舉辦豐年祭期間認識，廖當時年僅22歲，是來參加慶典的大學生，2人在豐年祭愉快、浪漫的氛圍下，很快陷入熱戀，這段戀情之後持續了約5年，直到2018年間才分手。

但他語出驚人表示，其實交往不到1星期，他就被廖郁賢一些小舉動嚇到，覺得這個小女孩個性太尖銳，雙方應該不合而想提分手，但卻提不起勇氣，撐了約5年，等廖女自己因忙於政治及選舉，覺得分隔兩地的小邱不關心她主動提分手，他才算獲得解脫。

廖郁賢只要一吵架，就常常搞自殘，「比如我在高速公路開車時，兩人如果起了口角，她（廖郁賢）就會打開車門作勢跳車；如果在家有爭執，她會猛撞地板，撞到頭都流血了還不停止。」小邱害怕的說。

小邱表示與廖郁賢的交往過程不是很愉快，兩人的合照裡，小邱也總是板著臉。（圖／讀者提供）

針對這些指控，廖郁賢表示，是因小邱老婆打電話騷擾她，還對雲林議員們講她壞話，她覺得名譽受損，才會用「討錢」反擊，並非看到前男友交新歡才報復，且當初開店時，員工勞健保、買酒等都是她先墊錢，她強調有電話錄音，小邱也答應付10萬元。她也否認說過「要讓居酒屋無法經營」，也沒刪除居酒屋粉專、更沒成立群組罵小邱是渣男等。

至於自製訃聞向議會請款12萬元一事，她表示全家自小就被家族趕出，但爺爺過世，上面怎可以沒有她的名字？而且別的議員有家人過世，她也有付奠儀，「這筆錢是我幫爸爸要，我沒去公祭，是爸爸怕我受委屈，叫我別去。」至於斗六市長及其他民代對她提告，她認為自己身為議員，有權監督公眾事務，且可受公評，「要告就告吧。」

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(中時電子報)