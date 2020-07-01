時代力量雲林縣議員廖郁賢，和同黨另2位女議員黃捷（高雄）、林易瑩（台南）號稱「南臺灣三姐妹」，姐妹淘感情甚篤，彼此常互相打氣，像是日前有人號召要罷免黃捷，廖郁賢立刻發聲力挺。不過，廖在自己的選區也面臨不少爭議，「訃聞風波」即是在地方上鬧得沸沸揚揚的案例之一。

雲林縣1名議員表示，根據該縣議會「互助金」的規定，任何議員憑親人，即可透過縣議會，向每位縣議員請領3千元的「補助」當奠儀，由縣議會先支付該筆款項後，再從縣議員們的薪水中扣除。

該議員說，廖郁賢的爺爺月前過世，由於她的家庭和整個家族不睦，名字並未出現在訃聞上，為了申請補助，她竟自製另一個印有自己名字的「訃聞」，請領12萬6千元（42位議員）。但有議員參加公祭時，卻沒看到廖郁賢以親屬身分出席、回禮，感到不解。

事後，有人好奇上臉書詢問廖郁賢，她竟回：「我沒有爺爺喔，不好意思，我從小到大都沒有感受到『有爺爺』。」甚至質疑對方為何要打探她的隱私，另有網友看不下去，也留言說：「政治人物不是可受公評嗎？那麼憤慨做啥？是事實承認反而比較不會被講話吧。」

廖郁賢與高雄市議員黃捷、台南市議員林易瑩並稱「台灣三姊妹」，都是時代力量的年輕女議員，交情不錯。（圖／報系資料照）

其他議員得知，有人私下譏廖郁賢為「有錢拿就有爺爺，錢拿完就沒爺爺」。此外，廖也在沒證據下，於網路直播中影射雲林縣斗六市長林聖爵貪汙。對此，林聖爵向本刊表示，曾發過聲明要求廖限期道歉，否則提告，如今時效已過，他已正式狀告法院，而另也有不少民代因類似原因將對廖郁賢提告。

針對這些指控，廖郁賢表示，是因小邱老婆打電話騷擾她，還對雲林議員們講她壞話，她覺得名譽受損，才會用「討錢」反擊，並非看到前男友交新歡才報復，且當初開店時，員工勞健保、買酒等都是她先墊錢，她強調有電話錄音，小邱也答應付10萬元。她也否認說過「要讓居酒屋無法經營」，也沒刪除居酒屋粉專、更沒成立群組罵小邱是渣男等。

至於自製訃聞向議會請款12萬元一事，她表示全家自小就被家族趕出，但爺爺過世，上面怎可以沒有她的名字？而且別的議員有家人過世，她也有付奠儀，「這筆錢是我幫爸爸要，我沒去公祭，是爸爸怕我受委屈，叫我別去。」至於斗六市長及其他民代對她提告，她認為自己身為議員，有權監督公眾事務，且可受公評，「要告就告吧。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)