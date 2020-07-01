新冠肺炎疫情導致許多賽事停擺，教育部因而編列19.5億「特別預算」補助運動事業營運成本，只要跟運動稍微扯上邊就能來申請，包括布商、鞋店和公關公司，體育署則將發錢當成功績，樂當蓋章機發放紓困，儼然將全民當成冤大頭。

教育部預估這波疫情影響約1300家運動產業業者、240場運動賽事，及70家體育團體，為紓緩疫情遭受的衝擊及降低未來可能面臨之風險，分為「前期紓困」、「後期振興」、「長期強化」三面向幫助臺灣運動產業。

本刊調查，教育部共編列52億500萬元紓困，當中包括19億5000萬元的「特別預算」補助運動事業營運成本，只要跟運動稍微「扯上邊」就能申請，自申請開始截至6月18日共有131間公司得到補助，當中卻是亂象頻傳。

本刊調查，申請紓困的名單素質參差不齊，大企業包括專營數位運動節目和頻道的博斯數位股份有限公司，與資本額逾億元的兄弟象股份有限公司，「最小行號」則是專售運動用品的茂森運動行銷有限公司，資本額僅1000元，體育署卻沒有篩檢機制，印章一蓋就通通放款。

健身房、運動中心和和各球類場館來申請還算正常，但竟連布商、鞋店都列在名單中。信義區的小公主皮鞋店專售皮件和休閒鞋，營業項目中甚至沒有任何運動相關行業，但因該店售有球鞋、慢跑鞋等商品，體育署便認定隸屬為「運動事業」，照樣大方給錢。

體育署表示，補助金額以申請公司受影響程度為標準，主要是讓業者可以發薪水，行號申請需提供營利事業登記證、財報和稅報等資料，採單一公司核對，「不否認有同一負責人有好幾間公司的狀況，只要符合條件都能來申請。」

茂森運動行銷有限公司表示，公司除了販售運動用品外，也長期與大專體育總會合作辦理運動賽事，但今年因為疫情關係，運動賽事近300多場全部停辦，因此才向體育署申請紓困補助，但金額不多根本無法止血。小公主皮鞋店則回覆，公司販售的商品包括登山杖、運動和球類，都有批發、零售，這波疫情下，他們的東西都沒賣出去，更抱怨公司在4月底就申請了259萬元補助，但至今都還沒下來。

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(中時電子報)