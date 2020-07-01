育部體育署編列19.5億元預算補助運動事業成本，共有131間公司取得補助，其素質卻參差不齊，還有人「一魚二吃」，同間公司以不同名義申請，體育署則印章一蓋通通放行，撒錢的大方程度也讓人傻眼。

本刊調查，「一魚二吃」不是個案，例如水藍天游泳池在新北市小有名氣，以器材完備和活動豐富聞名，是不少民眾休閒放鬆和各級學校上游泳課的首選，而負責人游國慶在板橋設立「水藍天企業社」作為辦公室，在中和設立「水藍天生活館」經營游泳池，卻同時用2間公司名義申請紓困，關係集團北一企業社也來申請，體育署也無異議放行。

大漢整合行銷股份有限公司也是類似情形。它與大港國際股份有限公司坐落同個位置、同個樓層，2間公司的董監事名單也多有重複，大港董事長秦熙嶽更赫赫有名，4月時曾在座談會上重砲轟體育署，要求官方廣聽民意、放寬補助標準，這樣的「大咖」來申請，體育署自是不敢多言，對大漢大港同時發錢。

此外，還有多間彩券行也在申領紓困名單內，但體育署早有專案提供1600個名額，每間彩券行提供萬元補助，顯然這些錢無法滿足業者的勃勃野心，照樣來搶食19億5000萬元的大餅，體育署秉持體察民情的原則，同樣熱烈歡迎。

「為什麼只給這131家，他們用什麼名義申請，真的都是運動事業嗎？這份名單根本都是問題。」知情人士透露，體育署以「發錢」為功績，認為補助單位越多，就代表政府做的事情越多，但受影響業者有超過1300家，拿到錢的卻僅10分之1，連各單位拿到多少錢都不透明，懷疑當中黑幕重重，希望相關單位介入調查，別讓政府拿著人民的血汗錢當財神爺。

體育署表示，補助金額以申請公司受影響程度為標準，主要是讓業者可以發薪水，行號申請需提供營利事業登記證、財報和稅報等資料，採單一公司核對，「不否認有同一負責人有好幾間公司的狀況，只要符合條件都能來申請。」

本刊記者致電水藍天水休閒館詢問，對方表示一切問題要問北一企業社，北一企業社表示與水藍天為相關企業，紓困金問題則「不方便透露」。大漢董事長秦熙嶽回覆，與大港屬同一集團，地址相同但負責人不同，並沒有向體育署重複申請補助，2家公司加起來約申請100萬，但還沒拿到錢。

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(中時電子報)