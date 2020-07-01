陳秉立（阿翔）去年和謝忻爆發不倫戀，結縭多年的老婆Grace選擇原諒，阿翔也決心切斷謝忻，甚至賣掉那輛「BMW肇事車」，改開百萬賓士車，來個除舊布新。此外，本刊不但多次直擊，阿翔帶著妻小上街享受天倫之樂，夫妻倆還趁空滑進摩鐵修補關係，可見感情已回溫！

5月26日上午11點，本刊記者在阿翔的台北市松山區住家附近，發現他的賓士車蹤影，車子一路開往大直，接著咻的一下滑進一家知名精品旅館，令人好奇他在炎炎夏日，能與誰打得火熱。

座車駛入台北市中山區的知名精品摩鐵後，阿翔待了3個多小時才離開，他先到敦化北路買麵包，再開回住家放老婆Grace下車。（圖／本刊攝影組）

座車駛入台北市中山區的知名精品摩鐵後，阿翔待了3個多小時才離開，他先到敦化北路買麵包，再開回住家放老婆Grace下車。（圖／本刊攝影組）

座車駛入台北市中山區的知名精品摩鐵後，阿翔待了3個多小時才離開，他先到敦化北路買麵包，再開回住家放老婆Grace下車。（圖／本刊攝影組）

經過3個多小時的漫長等待，下午3點6分，阿翔的座車終於緩緩地駛出旅館。不知道是否為了補充體力，阿翔開到松山區一處麵包店前，火速下車採買，接著開往住家的方向。

約莫4點，阿翔將車暫停在住家附近，此時副駕駛座走下一名長髮飄逸的纖細女子，本刊記者仔細一看，下車的不是別人，正是和阿翔結婚近九年的Grace。一身輕便的她，揹著要價六萬多元的GUCCI米奇印花水桶包，手上抱著老公剛買的麵包，嘴角微揚地走回住處，好心情全寫在臉上；阿翔則開車揚長而去，結束兩人短暫的甜蜜時光。

走在路上，阿翔不顧旁人眼光，不時撫著Grace的腰展現親密。（圖／本刊攝影組）

時間回到5月21日中午12點，阿翔腳踩拖鞋，揹著他的招牌藍背包現身自宅門口，接著火速走進附近一家麵館，此時Grace早在店裡等候，難怪阿翔一臉神色匆匆。小倆口用餐完畢，阿翔掏出錢包到櫃檯結帳，吃飽喝足的Grace則先一步踏出店家。待阿翔跟上後，兩人沿路有說有笑，阿翔更若無旁人地伸出右手，攬住Grace的纖腰，並不時低頭凝視老婆，眼裡滿是愛意。夫妻倆回家前，走進便利商店購買飲料，體貼的Grace見老公兩手拿滿了東西，主動幫忙分擔，心滿意足地散步回家。

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(中時電子報)