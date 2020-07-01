去年阿翔和謝忻爆發不倫戀，導致和樂的家庭出現裂痕，不過本刊多次在街頭捕獲阿翔一家人共享天倫。據悉，夫妻倆能重燃愛火，還滑進摩鐵廝磨3小時，全是阿翔鍥而不捨的結果。為挽救婚姻，阿翔把工作之外的時間全留給家庭，一有時間就會上演「溫馨接送情」。
除了按捺嬌妻，阿翔也沒忘記身為父親的責任，時常抽空安排親子約會。5月22日傍晚近六點，夫妻倆冒著大雨，帶三個孩子和外傭出門，阿翔在計程車抵達後，一邊幫忙撐傘，一邊扶孩子上車，淋溼了也毫不在意。
沒多久，計程車抵達大安區一家日式串燒料理店，全家福開心地與友人會合。阿翔與Grace並肩而坐後，拿起菜單徵詢老婆意見，看到服務生上酒，夫妻倆更宛如連體嬰，貼著彼此研究起酒瓶上的文字。
歡樂的用餐氣氛，讓Grace露出幸福洋溢的笑容，席間還上演「親密餵食秀」犒賞老公，阿翔也開心回敬，輪番餵食妻小。阿翔一家五口的天倫樂，一直享受到近9點，才在雨水的陪伴下，消失在夜幕中。
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(中時電子報)
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