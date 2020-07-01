去年6月，阿翔和謝忻在路邊上演驚天動地的一吻，當時Grace形容心境有如「撕裂傷口般的痛」，但她回想阿翔這些年無微不至的照料，決定選擇原諒，並向老公深情喊話「換我為你撐傘」。此舉也吸引風衣廠商，邀請夫妻倆同框拍攝廣告。

浩角翔起主持默契十足，但阿翔發生不倫事件後，有不少工作必須分頭進行。（圖／翻攝自浩角翔起臉書）

有了Grace的全力相挺，阿翔停工兩個月便復出螢光幕前，不過尾牙邀約大幅減少，和浩子一起主持的《綜藝新時代》，也受新冠肺炎疫情影響，現以重播形式播出。但阿翔與胡瓜等人一同主持的《綜藝大集合》，雖由外景改成棚內錄影，收視數字依舊亮眼，而他與老戰友浩子、顏永烈共同經營的網路節目《鬧著玩視界旅遊》，開播短短九個月便突破十萬人訂閱，現在已是YouTube認證的「白銀創作者」。

Grace因外型甜美加上效果好，是綜藝節目力邀的來賓。（圖／翻攝自網路）

育有2女1子的阿翔與Grace，常在社群網站曬兒秀幸福。（圖／翻攝自浩角翔起臉書）

或許是愈做愈有心得，半年前阿翔更攜手Grace，開設「Grace Out Of Control」頻道，從企畫到拍片、後製，他都一手包辦，影片以Grace的妝容介紹及親子互動為賣點，將一家人的私下相處搬上檯面，阿翔也會不時亮相；其中一集「第一次露營體驗尖叫連連」，觀看人次逾三萬，創下該頻道新高。日前阿翔透露，工作都在陸續洽談中，還開心直呼：「現在要起飛了！」可見他洗白有成，家庭和工作都已經撥雲見日。

在阿翔的私人臉書上，貼出他與Grace的親吻照，證明兩人關係早已回溫。（圖／翻攝自阿翔臉書）

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(中時電子報)