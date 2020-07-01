因為端午連假，上周只有三個交易日，大部分起漲的類股較為分散，表現相對顯眼的，反而是像世芯-KY、M31等IC設計類股。阿水上期提醒不適合追高的生技類股，果然拉回整理。

雖然包括全球疫情等問題，整個台股的外在環境變數大，但外資目前將台股視為相對安全的投資市場。大家害怕的是，外資何時會翻臉？現在這個時機點再入場，會不會追高？

首先，外資動作通常是連續的，較少出現連買三、四天後，就反手作空的情況，而散戶其實不必有對電子業非常強的觀念，一些大型權值股的操作，只要跟著外資動作就可以了。

如外資連買台積電三天，後面一路買超，股價也從三百塊漲到三百一十七塊；而美國蘋果公司下一代可能會採用自製的ARM 處理器，台積電將受益較多等好消息，身在資訊末端的你我，很難第一時間收到，投資界有句老話：「看法人做什麼，不要看法人說什麼。」這觀念在操作法人佔比較多的股票時，相當受用。

上周三大法人在上市類股中，一共賣超一百零三．三三億元，其中外資買超了七十五．三九億元，自營買超十八．六五億元，投信在上市類股一共買超九．二九億元。

附表為近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。如同專欄一開始所說的，對，外資正在買，但是一般散戶害怕變盤怎麼辦？

第一個方法，關注台幣兌美金的匯率，若台幣連續兩天走貶，甚至一天就出現大幅度走貶，同時帶著加權指數當天也走弱，這就是一種警訊。我遇到這種情況出現時，就會先觀望或準備停利。直到台幣能回升到前面價位，才再考慮進場，以免猜多猜空被巴來巴去。

第二個方法，如果害怕大盤變盤不是外資所引起，是由其他外在環境變化造成，那麼當台股的加權指數只要跌破月線，而且隔天站不回月線，甚至已經掉到月線以下，也都最好能考慮先停利並暫停進場。

用這兩種方法，一種是從資金流的角度去監控，主要看的是熱錢的流入或流出；第二個方法則是用技術面直接觀察，當大盤偏強時，即使跌破月線也可能只是假跌破，那麼只要隔天站回月線，問題都不會太大。雙管齊下能避免只看單一種指標而出現盲點，分享給各位讀者朋友。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)