連續二個月來，民眾天天為本土個案零增加歡欣鼓舞，端午連續假期墾丁大街人群擠爆，國五高速公路更狂塞三十二小時，顯見國人對新冠疫情失去戒心。

雖然台灣「超前部署」防疫有成，卻輕忽境外疫情進入第二輪高峰期。不到兩星期，全球確診病例火速從八百萬人突破千萬人，死亡人數超過五十萬，進入新危險階段。

學者專家不斷提醒，疫情尚未過去，經濟的衝擊更是看不到底部。台大公衛學院副院長陳秀熙根據模型預估，疫情至少會再延續半年以上；前疾管局局長蘇益仁更悲觀地認為，若以流感來推估，疫情可能拖上三年。

然而，台灣各級政府卻逐漸放鬆管制，中央流行疫情指揮中心更從每天開記者會，改為每周開一次，指揮官陳時中甚至不務正業，全台灣趴趴走行銷觀光旅遊，更有意無意地流露參選意圖，讓人懷疑他究竟是疫情指揮官還是觀光局長，或是準備參選的政客？就在陳時中好不風光之際，爆發一位從台灣返日的日本女學生被確診感染新冠肺炎，硬生生打破了台灣的美好自我感覺。

該日本女學生很顯然是在台灣社區受到感染，陳時中也坦承，一直未排除台灣社區感染的可能性，然而，指揮中心並未將此個案列為本土個案；更奇怪的是，防疫理應盡量掌握疫情散播狀況，而大規模普篩是最有效手段，指揮中心卻堅持只做與個案有關者的精準篩檢。

日前，大陸北京爆發二度疫情，相較於一月初武漢爆發時資訊混亂、社會失序，如今北京已真正落實「可防可控」四個字，成功斬斷大部分傳播鏈。北京能夠及時控制「二次爆發」，沒有重蹈歐美、中東等地疫情反撲的覆轍，根本原因在於強大的治理能力，輔以科學大數據的技術，又以雄厚醫療資源為後盾，其中防控的關鍵正是大規模普篩。

無論經費或篩檢能力，台灣進行大規模普篩絕對沒有問題，但指揮中心堅決說不，以致於希臘等歐洲國家和日本開放外國人入境，自認防疫全球第一的台灣卻不在名單之列。

此外，台灣至今仍禁止大陸人士入境，卻未對病例激增的美國、巴西、俄羅斯等國，進行相對公平的檢測與設限，這種以政治考量掩蓋科學標準的做法，更易增加邊境防疫缺口的風險。

根據香港智庫報導，台灣對抗新冠病毒的排名，已由四月的全球第七名，掉到六月的第十六名。陳時中不但拒絕做普篩，面對無社區感染被日本女學生戳破的事實，卻以日本女學生不具傳染力、不列入本土病例方式粉飾太平；一個「醫材自付上限」政策髮夾彎，更讓陳時中現出原形，如果少了防疫神功護體，他只會每況愈下。我們不得不代表庶民三問陳時中：陳時中，你在怕什麼？陳時中，還不停止作秀嗎？陳時中，台灣真的安全嗎？

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(中時電子報)