因應新冠肺炎疫情，中央銀行今年三月降息一碼，存款利率愈來愈低，迫使存款族轉向股市的懷抱，暌違已久的「螞蟻雄兵」在台股重現。

根據中央銀行五月底公布的最新金融情況，證券劃撥帳戶存款已連續六個月締造歷史新高，台股散戶在集中市場成交金額占比激升，也創下近六年半來新高。然而，隨著台股投資人結構改變，散戶比重不斷提高，台股「淺碟型市場」隱憂也再度浮現。

所謂的「淺碟型市場」，就是以裝滿水的淺碟子形容股市，只要一有風吹草動，碟中盛滿的水很容易外溢。股市重現螞蟻雄兵，不僅讓台積電、鴻海的自然人股東數創下歷史新高，截至五月底，三十歲以下開戶數高達一百二十八萬人，零股交易更是熱絡，交易占比超過十四％，與集中市場的交易情形比較，是大盤二．三六倍，也證實台股重現「散戶也瘋狂」行情。

七○年代時，台股曾出現過一波「螞蟻雄兵」，當時散戶高達八至九成，雖然外界認為現在這波螞蟻雄兵，與七○年代不同，投資人對基本面及技術面，甚至是程式交易的專業度更強，但近期台股資金逐漸有鎖定中小型籌碼的跡象，周轉率也逐步提高，投機性愈來愈濃。儘管有不少專家警告投資人，應提防漲多後、快速回檔的風險，但台灣有多少人聽得進去？

此外，散戶與外資相比，專業度、 資訊和理智程度差一截，很容易被外資修理。股市榮枯向來被政府拿來論斷經濟的好壞，如果政府祭出降溫政策，股市行情迅速下跌，我相信政府一定不樂見，但如果放任淺碟型危機不管，一旦引發股市泡沫化會更麻煩，股民必然血流成河，換言之，如何看待這一波螞蟻大軍行情，政府必須更有智慧，及早提出因應對策。

目前台灣將新冠疫情控制得不錯，但是美國、巴西、印度和俄羅斯等國疫情仍相當嚴峻，全球疫情危機警報並未完全解除，再加上隨著美國大選即將登場，總統川普面臨連任壓力，中美兩國鬥法也必定愈來愈激烈。這些因素不僅打亂先前成形的全球化貿易供應鏈，再加上各國之前曾有過一波「印鈔票救市」，而印鈔票救市偏偏又最容易造成金融泡沫化，按照以往經驗，「泡沫」往往會在「最意想不到」之際突然破裂，因此政府絕對有必要未雨綢繆。

這波股市螞蟻雄兵既然是因為利率下跌，傾巢前往股市尋求獲利，政府就應設法疏導分流游資，否則哪天若突然出現恐慌性賣壓，融資融券被迫斷頭，反擊力道很可能回噬金融系統，後果將不堪設想。

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(中時電子報)