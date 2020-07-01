新北市貢寮豐珠中學內的校園雞隻接連暴斃身亡，師生恐嚇求救，由新北市動保處出面協助處理。（新北市動保處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮豐珠中學內的校園雞隻接連暴斃身亡，師生恐嚇求救，由新北市動保處出面協助處理。（新北市動保處提供／吳康瑋新北傳真）

貢寮豐珠中學生態農場的蛋雞接連暴斃死亡，校方擔心為禽流感，通報新北市政府動保處立即趕赴現場進行臨床診斷與採樣送檢，後經畜衛所檢驗後，還好只是家禽傳染性支氣管炎，動保處獸醫為雞隻進行雙價活毒疫苗、點眼補強免疫，令學校師生鬆了一口氣。

動保處接獲貢寮區豐珠中學通報，校園生態農場內飼養蛋雞於5月下旬後陸陸續續出現咳嗽、打噴嚏、不進食及死亡情形，動保處不敢大意，當日立即派員前往對雞隻進行臨床診斷與採樣送檢。由於正值新冠肺炎防疫期間，校方人員很擔心人員與學生健康安危，經畜衛所檢測結果禽流感陰性、家禽傳染性支氣管炎陽性。家禽傳染性支氣管炎係由冠狀病毒引起，僅對雞隻感染；臨床症狀包括呼吸有嚴重眼鼻分泌物、咳嗽及打噴嚏，僅能以疫苗免疫補強來防治疫病。

豐珠中學校園幹事李玥俊表示，於106年開始生態農場內飼養約70隻蛋雞，養雞就像是餐桌來源的真實教材，讓學生體驗農民的付出並珍惜食材的來源，蛋雞由校方專人餵養照顧，飼養2年多來雞群們都健康，期間還發生過雞隻因爭奪地域領土而咬啄打鬥的「霸凌」事件，也發生過雞隻飛走「逃學」事件，當時還曾動員人馬去尋雞。

李玥俊指出，今年新冠肺炎疫情期間，雞群們陸陸續續出現咳嗽、打噴嚏等呼吸道症狀，讓全校師生擔心雞隻的安全又害怕會不會傳染人，所幸經確認家禽傳染性支氣管炎雞隻不會傳染給人，經動保處獸醫徐愛明為雞隻進行雙價活毒疫苗、點眼補強免疫後，學校師生心理都感到踏實安心許多。

動保處表示，家禽傳染性支氣管炎為重要雞傳染病之一，傳染性支氣管炎病毒現被歸類為冠狀病毒感染，除呼吸道外，生殖與泌尿系統也是侵犯的目標。近日天氣雖炎熱，但環境中仍可能有病毒活動情形，提醒養雞戶若發現場內家禽攝食量、飲水量或產蛋量異常下降情形，應立即通報動保處處理，動保處獸醫會協助進行防疫處置，確保民眾及家禽安全。

(中時 )