中國人民大會常委會昨（6月30日）通過《港版國安法》共66條規定，並於晚間11時起生效，其中刑期部分提到「終身監禁」、「無期徒刑」等字眼。港府為此成立「國家安全處」，強調將有效履職盡責切實防範、制止違反新法的犯罪行為。

據《北京日報》、《新浪網》報導，昨日人大出席常委162人全數通過《港版國安法》，港府表示早已在警務處、律政司開展籌備設立「專職部門」的工作，一定會有效履職盡責、維護國家安全。警務處將於今（1日）成立國家安全處，由行政長官擔任主席的「香港特區維護國家安全委員會」也將盡快成立，承擔維護國家安全的主要責任。

《港版國安法》正確名稱為《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，共66條，分為6章，分別為總則、香港特區維護國家安全的職責和機構、罪行和處罰，案件管轄、法律適用和程序、中央駐香港特別行政區維護國家安全機構及附則。

第六章附則第六十四條對刑期加以規範，明確指出「有期徒刑」、「無期徒刑」指的是「監禁」、「終身監禁」，而「沒收財產」、「罰金」指的是「充公犯罪所得」和「罰款」，至於「拘役」則是「入勞役中心」、「入教導所」，「管制」則是要「入感化院」。

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(中時電子報)