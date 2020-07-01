美國聯邦傳播委員會（FCC）昨（30）日正式宣布，將大陸科技巨擘華為以及中興通訊列入「國家安全威脅」，禁止美國企業使用政府資金購買這2家公司的設備。

美陸關係惡化，FCC是在去年11月以5比0表決初步通過，將華為、中興列為國家安全威脅，禁止美國電信商使用FCC每年撥款的83億美元通用服務基金（Universal Service Fund）購置華為、中興設備，並且要求電信商於今年移除兩家公司的設備，FCC周二宣布，這項裁定正式生效。（持續更新）

(中時電子報)