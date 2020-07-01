美正式宣布：華為中興列國家安全威脅 07:292020/07/01 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國聯邦傳播委員會（FCC）昨（30）日正式宣布，將大陸科技巨擘華為以及中興通訊列入「國家安全威脅」，禁止美國企業使用政府資金購買這2家公司的設備。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦傳播委員會（FCC）昨（30）日正式宣布，將大陸科技巨擘華為以及中興通訊列入「國家安全威脅」，禁止美國企業使用政府資金購買這2家公司的設備。 美陸關係惡化，FCC是在去年11月以5比0表決初步通過，將華為、中興列為國家安全威脅，禁止美國電信商使用FCC每年撥款的83億美元通用服務基金（Universal Service Fund）購置華為、中興設備，並且要求電信商於今年移除兩家公司的設備，FCC周二宣布，這項裁定正式生效。（持續更新） (中時電子報) #華為 #FCC #中興 #國家安全 #威脅 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸人大常委會今開幕 港媒：最新議程已加入國安法 11:362020/06/28 兩岸 香港財政司長陳茂波：國安問題不容迴避 港府責無旁貸 20:382020/06/28 兩岸 政務人員宣誓 蔡英文點頭致意 12:222020/06/29 政治 港版國安法 獲陸人大常委會162票全數通過 明日實施 09:452020/06/30 國際 港國安法全票通過 民建聯：補足國安漏洞 13:102020/06/30 兩岸 美制裁香港 陸外交部：中國不是嚇大的 17:422020/06/30 兩岸 挺老美…斷貨華為！陸媒驚爆台積電2大危機 23:562020/06/30 財經 陸通過港區國安法 習近平簽署主席令予以公布 18:512020/06/30 兩岸 港版國安法通過 國台辦：斬斷民進黨亂港黑手 19:582020/06/30 兩岸 港版國安法施行 明確規範4大罪行 04:102020/07/01 兩岸要聞 國際熱門新聞 海王星天空會下「鑽石雨」 科學家找到原理 - 國際 6機師空姐「睡一起」 影片曝光…公司火大全開除 - 國際 幻想破滅！機密通話曝 普丁完勝川普 - 國際 歐盟發布安全旅行名單 台灣未列入 - 國際 美正式宣布：華為中興列國家安全威脅 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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