福邦證（6026）6月30日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.7元，金額創歷年次高。以當日收盤價8.92元計算，現金殖利率高達7.84％，稱冠上市櫃金融類股。

福邦證此次股東會亦完成董事全面改選，新任6席董事為現任董事長林火燈、福邦創投董事長黃顯華、鄭更義、達友投資公司、信賢建業董事長蘇峻弘、信拓貿易法人代表洪明洲，3席獨董為黃志強、賴明福、羅能清。會後董事會推選林火燈續任董事長。

福邦證2019年總收益6.32億元，年增達74.43％，創歷史第3高，營益率自6％跳增至42.05％。歸屬母公司稅後淨利2.44億元，較前年0.37億元跳增5.55倍，亦創歷史第3高，每股盈餘（EPS）1元，遠優於前年0.15元。

福邦證面對中美貿易戰造成全球資本市場持續波動，去年上半年營運狀況維持穩健，自營、承銷、股代、經紀各部門均維持穩健獲利。隨著台股走強、台商企業及資金回流帶動業務需求，帶動下半年獲利顯著轉強，使去年全年營運績效顯著躍升。

展望今年，整體大環境仍相對嚴峻，新冠肺炎疫情致使全球供需嚴重失調、資本市場大幅動盪。福邦證表示，將在既有基礎下，積極並逐步建構全方位投資銀行執行平台、衝刺資產管理規模、降低業務集中及部位損失風險，以追求獲利穩健成長為目標。

(時報資訊)