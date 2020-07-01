港版國安法於6月30日通過，香港國際金融中心地位未來恐受衝擊。據金管會銀行局統計，國銀對香港總曝險金額持續下滑，截至2020年5月底已降至6748億元，較去年底減少6938億元減少190億元、較去年同期7329億元大減581億元。
香港為台灣金融業布局重鎮，國銀香港分行貢獻整體海外獲利超過5成。銀行局副局長黃光熙表示，目前國銀在香港共有23家分支機構、71個據點。截至2020年3月底，國銀在香港總資產達2兆4443兆元、存款餘額1兆7963兆元、放款餘額1兆17億元。
銀行局統計，截至5月底，國銀對香港總曝險金額6748億元，較去年底6938億元減少達190億元、較去年底7329億元減少達581億元。其中，授信5149億元，較去年底減少196億元、年減479億元。投資1599億元，較去年底增加6億元、年減102億元。
對於國銀對香港曝險持續下降，是否與港版國安法有關，黃光熙認為，下滑幅度不算明顯，主要應是銀行業者經營自主考量。對於港版國安法是否影響香港國際金融中心地位，後續將持續關注，目前整體情況尚無太大變化。
(時報資訊)
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