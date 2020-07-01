桃園市罷免王浩宇總部昨日成立，支持者到場高喊「光榮中壢」。（黃婉婷攝）

桃園市議員王浩宇因多次發言惹議，遭連署發起罷免，昨（30）日罷王總部正式成立，發起人唐平榮也首度現身，表示目前第一階段已達5000份連署書。王浩宇透露，唐平榮曾到服務處請求協助，怎麼現在跳出來罷免他，「難道是我服務不好嗎？」

唐平榮表示因看不慣王浩宇在網路上，用仇恨的言語製造對立，或用公審網友的方式批鬥，憂心未來小孩身處的政治環境扭曲、充滿仇恨，無法視而不見，因此選擇站出來罷免，強調跟王浩宇沒有任何仇恨，罷免是因為愛下一代，想給他們良好的政治環境。

根據《ETtoday新聞雲》報導，王浩宇說唐平榮曾因父親遭打傷到服務處求助，也曾邀他加入基金會的活動，後來聽說唐平榮有幫前立委陳學聖助選。王浩宇對於唐平榮發起罷免一事感到莫名其妙，需要幫忙就找他，不需要幫忙的時候就罷免。

對此，唐平榮坦言有找王浩宇幫過忙，但陳學聖在父親癱院住院時，也曾默默提供協助，但自己並未幫陳學聖助選，身為公益傳播基金會執行長，邀請在地政治人物參加活動是常態，不滿遭王浩宇扭曲成助選。

(中時電子報)