中衛口罩接力賽！蝦皮24h今天中午12點開賣5色中衛口罩，有櫻花粉、薰衣草紫、軍綠、深丹寧和酷黑可選，晚上8點則有中衛酷黑3D立體口罩可搶，明天Yahoo奇摩購物中心、墊腳石網路商店也將販售中衛口罩，各通路的販售細節《中時電子報》為您整理如下。

【網購平台】

●蝦皮24h

今（1日）凌晨開跑口罩接力賽，中午12點開賣中衛口罩，有櫻花粉、薰衣草紫、軍綠、深丹寧和酷黑可選擇，每盒50入，售300元；下午4點則有摩戴舒醫用口罩可選；晚上8點則是中衛酷黑3D立體口罩可買，最後在晚上10點有淨新的醫療口罩可以選。

●Yahoo奇摩購物中心

明（2日）開賣中衛兒童口罩，有粉小兔款及藍胖達款2種顏色，盒裝30入，售價260元。每天早上11到12點限量銷售醫療口罩，每人限購1盒。

蝦皮24h今午開賣5色中衛口罩，各家整理包出爐。(圖/翻攝自墊腳石)

●墊腳石網路商店

明（2日）開賣中衛成人口罩，有黑+古銅、黑+月河藍、黑+櫻桃紅3色，不挑色盒裝30入，售260元，限購1盒；成人藍色口罩，5入1包，售價69元，每人限購2包；另也有中衛兒童口罩，粉小兔款及藍胖達款2顏色，盒裝30入260元，每人限購1盒。

【超商賣場】

●美廉社

今（1日）起到美聯社不限金額消費，可領「美廉社振興券」，內含有一張「醫療口罩預購券」；另外自7月15日起，拿預購券、三倍券預購口罩，再送1張50元折價券，等於150元買到50片口罩，平均下來單片才3元，非常划算，限有藥商執照門市能預購。

●萊爾富

今（1日）起開放預購「丹寧玫瑰粉」口罩，每個號碼限購1盒，7月15日開始取貨，詳細購買資訊請洽各門市。

(中時電子報)