歐盟解除14+1國的旅行禁令，真的沒有台灣！歐盟對亞洲只有開放日本、韓國、泰國三個國家，對中國大陸則是有條件開放。對此，台大公共衛生學院院長詹長權表示，台灣防疫做得不錯，但政府一定要和國際接軌，用國際通用的數據和作法來說服歐盟各國。

詹長權在臉書指出，歐盟對14+1國家旅行禁令解封，主要是根據流行病學情勢、疫情控制措施、經濟社會等三個面向的累積考量。

在流行病學情勢方面評估一個國家的的特定標準是：—、前14天每10萬人的COVID-19 新確診案例數要低於或接近歐盟平均值。二、最近14天COVID-19新個案數和前一個14天的個案數比較要持平或減少。三、對COVID-19的整體反應，考量檢測（testing）、監控（ surveillance）、 接觸者追蹤（contact tracing）、控制（ containment）、治療（treatment）、報告（reporting) 等資訊的可取得性（availability) 和可靠性(reliability)。有需要時也會參考國際衛生條例的總平均分數 。

詹長權提到，歐盟理事會每兩周會滾動檢討解封國家名單，台灣防疫做得不錯，政府應該主動和歐盟接洽看看有那些地方要改善（例如檢測數量是否不夠多？），希望在下一波開放名單中有台灣！但是達成這個目標，政府防疫要一定要和國際接軌，用國際通用的公共衛生數據和作法來說服歐盟各國。

(中時電子報)