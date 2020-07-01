謝和弦去年底遭老婆Keanna檢舉吸大麻，加上高調認愛女友莉婭，導致兩人婚姻破滅，據悉雖然謝和弦想要離婚，但是Keanna卻堅持不答應，甚至要他繼續扮演好老公的角色，但謝和弦揚言在這段關係中相當痛苦。

根據《鏡週刊》報導，謝和弦去年1月與Keanna發生爭執時，夫妻關係就已經決裂，雖然謝和弦強調想要離婚，但Keanna始終不答應，更表示什麼都可以給Keanna只求離婚，甚至嗆明已經受夠這段關係，不過Keanna卻始終不肯放手，逼得謝和弦態度一度放軟表示能扮演「假面夫妻」，但這樣做連死都會超痛苦，未料卻遭Keanna回嗆：「好，那就演到死」。

日前謝和弦從勒戒所出來後，也透過IG聲明想與Keanna離婚的原因，尤其是Keanna持續拿懷孕一事攻擊他，讓兩人關係降至冰點，此外根據親友透露，謝和弦並不想讓外界知道夫妻的私事，但因為Keanna的原因讓他屢遭外界誤解，還被冠上「負心漢」的罪名，才決定說出真相。

(中時電子報)