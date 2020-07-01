國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁競選團隊日前出爐！其中包括前新聞局長鄭照新、前青年局長林鼎超都是韓市府團隊，李眉蓁強調，這些年輕人有理想、有抱負，當初就是被找來幫忙韓國瑜、高雄市政府的，希望能再給他們一次機會。國民黨文傳會副主委黃子哲則認為，李要盡量降低罷韓的負面影響，並成功把支持韓的力量轉過來，才是上策。黃子哲認為，韓在這場選舉仍扮演重要角色。

李眉蓁昨前往市場掃街，陪在身邊的幕僚清一色是2、30歲。對於競選團隊人事布局，李眉蓁說，該份名單主要是展現藍軍大團結，這段期間，國民黨內大家心情受挫，從提名以來她到處拜訪請益，盼得到大老支持；且從總幹事開始，幾乎都是六、七、八年級生，展現年輕化。至於有兩人是前韓市府的首長，李眉蓁強調，這些年輕人當初就是被找來幫忙韓、高市府，希望能再給他們機會，再次為高雄市民服務。據《中評社》報導，黃子哲認為，要贏得市長選舉，選票要最大化，各路人馬、各階層的支持都很必要，因此競選團隊有不少昔日韓團隊成員是必然的。

黃子哲認為，韓在這場選舉仍扮演重要角色，韓支持李眉蓁的方式、時機點，都必須在戰略上做考量，韓這張好牌該怎麼用以及什麼時候用，就要仔細考量。他說韓支持李的方式會有很多，但要盡量降低罷韓的負面影響，把韓的支持力量轉給李，才是上策。

(中時電子報)