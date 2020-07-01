大同(2371)2020年6月30日的股東會，創下中華民國上市櫃公司史上多項「第一」。一、因股東會限制入場資格和名額，市場派及小股東用臉書現場「直播」衝高點擊率。二、公司派以企併法限制股東投票權。三、股東會後股票遭主管機關處分打入全額交割股。四、公司派主張表決權存在與否屬於私權。

大同股東會後，雖然公司派拿下全部董事席次，但市場派力爭敗部復活，公司派和市場派律師團的鬥法才要開始！首先觀察大同公司派律師團主張，該律師團認為，股東表決權存在與否屬私權事項，雙方都可依民事訴訟法第247條提確認之訴。至於積極確認之訴何時提出各有見解，但大同沒有義務放棄自已的立場，這就好像房東和鄰地的糾紛，不是行政機關可以直接介入，最後仍必須由法院認定，在法院認定前，雙方都可各自主張。

其次大同市場派向經濟部提出3％股東召開股臨會能否過關，若股東臨時會得以召開，屆時友訊(2332)市場派逆轉勝前例恐將波瀾再起！

大同董事長林郭文艷昨天主持從上午9時到下午2點近5個小時的股東會後，接著在晚間7點30再赴證交所，由律師團陪同親自坐鎮記者會長達1個半小時，向主管機關證交所及媒體說明大同選舉結果受爭議事由。

大同市場派代表三圓建設董事長王光祥30日下午亦召開記者會，聘任律師團強調將提4招反擊，包括：1.向法院訴請撤銷大同選舉結果。2.向經濟部提出3％股東召開股臨會。3.對大同提出假處分。4.對林郭文艷等提告特別背信罪。

主管單位金管會，亦在股東會後當天晚間發布4大聲明：1.是金管會不介入，但要求公司遵守相關規定；2.是大同行為「有違股東行動主義」，投保中心已在現場提出異議；3.要求集保儘快審核大同限制股東投票權的理由相關作業，若確定大同違反股務相關規定將處分，屆時大同將成為首家被處份不得再自辦股務的公司。4.大同股東若認為股東會有瑕疵，侵害權益 ，可依公司法相關規定尋求救濟。

經濟部則也在同日晚間證實下班前已收到大同申請董事變更登記，但欠缺最重要的股東會議紀錄，經部將以最快速行文大同補件，並釐清改選爭議點是否合法，疑義未釐清前不會否准。

大同昨晚的記者會，大同法務長趙安於會中激動表示，「說法可以有很多種，但真相只有一個！」大同股東會後，社會對「真相」的了解，可能才要開始！

(時報資訊)