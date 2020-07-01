金管會公布保險業匯兌損益最新統計，由於新台幣轉貶致使避險成本增加，2020年5月單月淨匯損244億元。累計前5月新台幣仍升值，致使合計淨匯損擴大至1223億元，創下歷史同期新高，可謂升值痛、貶值也痛。

金管會統計，新台幣前5月升值0.2％，壽險業前5月出現454億元匯損，加上避險虧損288億元、換匯成本703億元，整體避險成本達991億元，加計收回外匯價格變動準備金回沖222億元，合計淨匯損達1223億元，創歷年同期新高。產險業則為淨匯損3億元。

其中，新台幣5月貶值0.77％，使壽險業5月單月出現811億元匯兌收益，但避險虧損達932億元、換匯成本143億元，使整體避險成本達1075億元，加計收回外匯價格變動準備金回沖20億元，合計單月淨匯損244億元。產險業則為淨匯損8億元。

不過，在處分股票及債券實現利得挹注下，壽險業前5月稅前獲利875億元，較去年同期773億元成長13.2％。產險業稅前獲利64億元，較去年同期70億元減少8.6％。合計保險業前5月稅前獲利939億元，較去年同期843億元增加11.4％。

而壽險業截至5月底淨值1.87兆元，較去年同期1.56兆元增加3108億元或19.8％。產險業淨值1309億元，較去年同期1262億元增加47億元或3.7％。合計保險業淨值2.01兆元，較去年同期1.69兆元增加18.6％。

(時報資訊)