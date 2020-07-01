小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（1日）財經重點。

【1】央行出兩拳 台幣大怒神

全球股市紅通通，台股30日再攻上11,600點，新台幣同步開高走高，一舉升破29.5元關卡，基於上半年行情最終決戰就在這一天，央行罕見一日兩度出重手調節，午盤暫收時瞬間重貶近2角，但午後開盤馬上又收回1.5角，直到尾盤再急遽轉貶3.5分，走勢有如大怒神，終場收在29.66元兌1美元，總成交量也爆出17.835億美元大量。

【2】疫情下，V型反彈氣勢銳不可擋 Q2大漲二成 台股寫驚奇

集中及櫃買市場第二季漲點及漲幅，同步寫2002年來單季最大，V型反彈氣勢銳不可擋，台積電單季市值強悍激揚逾1兆元居冠，合一股價飆漲9倍，奪下第二季第一飆股。展望7月行情，投資專家認為，第三季進入旺季、蘋果拉貨潮、外資買盤蓄勢待發，偏多看待，但新冠疫情仍是最大變數，不可輕忽。

【3】聯詠239萬居冠 打敗台積電

證交所及櫃買中心30日首度公布本國上市公司108年非主管職務員工薪資「中位數」，IC設計股聯詠以239.8萬元居冠上市之冠，打敗台積電及聯發科半導體雙雄。櫃買市場則由原相以209萬元奪冠，前十大都是百萬身價起跳。

【4】國巨 首度量化基美貢獻 今、明年可望每股挹注4.2元、7.74元

國巨（2327）公告變更GDR、ECB資金用途，款項將從擴產轉向支付基美交割款，根據財會單位估計，國巨今、明年可望認列基美20.69億元、38.21億元轉投資收益，來自基美的獲利可望年增85％，以國巨目前股本計算，約當每股挹注4.2元、7.74元。

【5】金價飆 Q2漲幅逾4年最大

受到新冠肺炎引發經濟蕭條，帶動避險需求大增，周二金價持續接近八年高點，本季累計勁升12％以上，即將展現逾四年最大單季漲幅。高盛（Goldman Sachs）、美銀也調高金價預估值，未來一年有機會攻上每盎司2,000美元。

(中時電子報)