大同(2371)股東會後公司派在爭議中取得所有席次後，昨晚7點30分難得由董事長林郭文艷親自粉墨登場，開了一個半小時的重大訊息說明記者會，最後，台灣證券交易所將大同自7月2日起打入全額交割股。看似主管機關對於大同的懲處，但實際上卻苦了市場派，大同股價這幾年來遠高於每股淨值（第1季為15.48元），主要還是由於市場派積極買進，並減少市場流通籌碼所致，一旦成為全額交割股，可能導致股價滑落，進而拉開市場派持股成本，市場派的資金壓力將會再次浮現。

證期局已在昨天傍晚金管會記者會上表示，證交所要求大同召開重大訊息說明記者會，大同完全沒有閃躲，並難得由董座親自上台接受媒體詢問。而證期局也表示，不排除變更交易、停止大同股票交易或終止上市，但此舉恐怕正中公司派下懷，進而打趴市場派。

2017年底，王光祥因為台商好友鄭文逸推薦，開始進場買進大同，並串聯成市場派聯軍，欲拿下公司經營權，一路用自有資金和向銀行借貸，加碼到約30億元。大同股價從2017年底20元附近一路衝高到40多元，但期間揪團外資失敗，又逢大同提列華映、綠能減損，被外界視為公司派「自我毀滅」，是公司派逼使市場派資金告急認賠出場的策略。

但王光祥不但沒退縮，還繼續籌資與找戰友加入戰局，而以昨天持股比例加上委託書的股權比例來看，市場派的確有一舉拿下大同經營權實力。無奈公司派出狠招，即使集保中心、投保中心股東會上派人呼籲公司派正視投資人行使表決權，但公司派依《企併法》將市場派投票權沒收，公司派提名人選全部當選，連主管機關都感到錯愕。

證交所在大同重大訊息記者會後發出新聞稿指出，大同未能具體說明其於109年召開之股東常會逕行認定部分股東所持股份無表決權、未發給部分股東表決權票及選舉票之法律依據及相關事證，對股東權益影響甚鉅，並與公司治理股東行動主義有違，核有證交所營業細則第49條第1項第14款規定之情事，將其上市有價證券列為變更交易方法。

這也就表示，證交所並不接受大同公司在重大訊息記者會上的說法，但大同公司這次有備而來，將其主張在重訊上完整表達，而且未來勢必進入法院訴訟，公司派昨天的說法將會是法庭上攻防焦點，與主管機關看法就是不同，接下來大同列為全額交割股後，證交所要什麼條件下來恢復普通股交易？若導致持續變更交易方式甚至下市，將對市場派更為不利，尤其市場派持有平均成本在20元以上，股價滑落將必須補足擔保品或現金，資金壓力擴大，公司派反倒可藉助主管機關之力順勢做掉市場派，市場派又是面臨一番苦戰。

(時報資訊)