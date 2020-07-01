愛地雅(8933)、愛地雅四轉換公司債(89334)及愛地雅五轉換公司債(89335)自109年7月1日起預收款券，並每5分鐘撮合一次。

愛地雅工業公司股票因最近10個營業日內有6個營業日經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自109年07月01日起10個營業日(109年7月1日至109年7月14日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)對愛地雅工業公司股票、愛地雅工業公司國內第四次有擔保轉換公司債及愛地雅工業公司國內第五次無擔保轉換公司債改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

(時報資訊)