大同（2371）股東常會董事改選，爆發市場派過半股權表決權遭公司逕自排除。對此，金管會發表4點聲明，認為大同未發給部分股東表決權票及選舉票，已影響股東權益保障、且有違公司治理股東行動主義，若違反相關規定，將處分大同不得再自辦股務事務。

對於大同公司派引用《企業併購法》排除市場派過半股權表決權，證期局副局長蔡麗玲指出，3家投資公司早在2018年便已申報持股。證期局官員進一步直指，法規適用的認定權在主管機關，並非公司自行解釋，更不應逕自剝奪投票表決權。

金管會表示，對於上市櫃公司經營權爭議維持不介入的一貫立場，但要求公司及受託辦理股務業務機構，辦理股務作業均需確實遵守相關規定，任何股東只要依法投資，都應該保障行使股東權利的公平機會。

針對大同股東會未發給部分股東表決權票及選舉票，金管會認為此舉影響股東權益保障，並有違公司治理股東行動主義。據了解，投保中心已指派6人出席股東會觀察狀況，對於上述股東權益受限狀況，已在會中提出異議。

對此，金管會除請大同赴證交所召開重訊記者會，說明未發給部分股東表決權票及選舉票理由，並將請集保瞭解並查核相關股務作業，若大同違反股務內控制度相關規定，將處分該公司不得再自辦股務事務。

集保結算所指出，無論是股東親自出席或受託出席股東會，公司都要發給表決票及選舉票。而公司已公告徵求人資料，表示徵求人身分已被認定，公司若在徵求人辦理報到時，不發給徵求股份的表決票及選舉票，此舉已嚴重影響眾多委託出席股東權益。

集保指出，查核大同受理股東報到時，發現部分自然人、法人、投資專戶等股東及委託書徵求人的表決權，在未經權責單位查明前逕遭大同剔除。對此第一時間已向公司說明，不得自行剔除股東表決權，影響股東權益。

集保表示，大同此舉恐已違反相關法令，主管機關可依規定命令糾正或處罰違規公司，並不得再自行辦理股務事務。若大同股東認為股東會有召集程序或決議方法瑕疵，侵害股東權益，可依公司法相關規定尋求救濟，訴請法院撤銷公司股東會決議。

(時報資訊)