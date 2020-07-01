金管會公布國銀最新獲利狀況，由於新冠肺炎疫情影響全球資本市場信心及波動，國銀2020年5月稅前獲利272.3億元，月減32億元或10.5％、年減59.1億元或17.8％。累計1～5月稅前獲利1386.2億元，年減222億元或13.8％，衰退幅度較前4月12.8％擴大。

國銀2020年5月國內總分行稅前獲利147.8億元，月減達18.4％、年減達23.7％。國際金融業務分行（OBU）98.5億元，月減6.1％、年增3.4％。海外分行22.2億元，月增達58.9％、但年減達44.2％。中國大陸分行3.8億元，月減13.4％、但年增達35.6％。

銀行局副局長黃光熙分析，5月國銀獲利再度明顯衰退，主因新冠肺炎對市場及經濟影響，加上各國疫情變化、是否爆發第二波疫情等，牽動心理及景氣，致使金融資產帳面價值及投資收益雙雙減少，而國內總分行及海外分行增提備抵呆帳增加，亦加大獲利衰退幅度。

累計國銀2020年1～5月國內總分行稅前獲利805.4億元，年減達17.8％。OBU為439.2億元，年增2.2％。海外分行117.8億元，年減達34.2％，衰退幅度最高。中國大陸分行23.8億元，年增達19.2％，成長幅度稱冠各分行。

黃光熙表示，國銀前5月獲利衰退，主因新冠肺炎疫情致使國內外資本市場劇烈波動，導致國銀金融資產帳面價值減少。海外分行衰退最多，主因利息收益減少、備抵呆帳增加。中國大陸則受惠投資收益增加、備抵呆帳提列減少，以及比較基期較低所致。

國銀截至5月底總放款餘額30.62兆元，月增2421億元。逾放金額749億元，月增12億元，逾放比0.24％、持平4月及去年同期。備抵呆帳覆蓋率563.14％，月減8.7個百分點、年減9.85個百分比，但整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)