市場期待美國參議院於7月下旬將通過新一輪刺激法案，周二美股延續多方氣勢，在美光、賽靈思等晶片股點火下，費城半導體指數漲勢強勁、漲幅逾2%，終場四大指數全數收漲，漲幅介在0.85%~2.70%之間。

周二台股表現回神，股王大立光點燃多方氣勢、類股呈多方輪動，包括ABF載板、Mini Led、觀光餐飲、航太、蘋概等族群皆有所表現，終場加權指數上漲78.62點，站上5日均線，收在11,621.24點，漲幅為0.68%，成交金額為1956.98億元。

籌碼方面，三大法人合計買超75.18億元：外資買超68.39億元、投信賣超9.29億元、自營商買超16.09億元。

以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，呈價量背離，未來上攻須補量、下跌須量縮，較有利多方行情延續。

(2)、均線：目前指數位處5日線(約11,602點)之上，10日均線、月線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意月線(約11,490點)附近位置。

(3)、技術指標：KD呈黃金交叉，開口略有放大，呈多方格局。

周二櫃買指數漲幅0.74%，收在160.06點，與加權指數同步上漲，目前站在5日線(約159.5點)之上，且呈價漲量增，短線價量配合情況相對加權指數佳。

觀盤重點，雖然歐美地區疫情有升溫疑慮，但若未大舉封城、影響經濟，利空對市場的衝擊力道可望淡化，就資金面觀察，目前在Fed無限量QE的背景下，加上新台幣匯率維持高檔，熱錢尚未有明顯退場跡象。

題材方面，新款iPhone可望於9月如期亮相，後續選股方向可關注績優蘋概股、下半年營運升溫之5G趨勢股、遠距辦公受惠股、伺服器、及高殖利率族群。

(時報資訊)