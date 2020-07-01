受新冠肺炎影響，目前還不能出國旅行，有網友好奇詢問，如此一來是否可省下不少錢？引起討論，多數網友表示，沒出國也沒省到，錢只會在不同地方被花掉，且在國內旅遊其實更貴。

PTT上有網友發文表示，應該有人每年都會出國旅行吧？不管是鄰近的亞洲國家，還是遠一點的歐美國家，而旅行若不是走刻苦路線，其實也會花不少錢，因此今年出不了國，是不是省了不少錢？

貼文引起討論，不少網友留言指出，「國內旅遊更貴，所以無法省錢」、「並沒有國旅反而更花錢」、「哪來的錯覺？台灣旅遊（特別是去東部或離島）比出國旅遊貴欸」、「沒省到+1 只能在國內旅行被宰得超慘花比出國更多錢」。

另外，也有網友表示，「出國反而比較省，一直窩在家都叫外賣」、「改買其他東西花掉了 沒省下來...」、「 出國預算照樣花啊」、「錢只會在不同的地方花掉」、「因為不能出國覺得自己省到錢，所以大手大腳的花錢，沒有省到錢的港覺惹」。

(中時電子報)