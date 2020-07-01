南僑（1702）30日股東會，通過配發2元現金股利。受今年疫情影響，南僑會長陳飛龍會後受訪時表示，公司原訂2020年全年合併營收200億元的目標，估將順延一年到2021年；但他也說，明年要達標的基礎，就是今年不能比去年差，下半年要急起直追「趕上上半年的缺口！」

南僑今年累計前五月合併營收64.53億元，年減11.04％。由於南僑兩大主力產品烘焙油脂、冷凍麵糰占集團整體營收比重高達68％，主要供應烘焙通路，旗下餐飲事業占7％，兩者合計比重高達75％，上半年在疫情影響下，實體通路的營運確實受到衝擊。

不過，陳飛龍在股東會上也對股東信心喊話：「南僑一定應付得了疫情」。他說，南僑成立超過60年，歷經金融危機、石油危機等各種大環境挑戰，這次疫情也會像過去一樣順利度過，公司做好萬全的準備。他表示，公司秉持「知變」、「應變」、「求變」、「不變」四個變，在疫情之中努力求生存。

針對下半年成長的主要動能，陳飛龍說，首先是泰國新產線投產，光是一條嬰兒米果線，若產能滿載一年產值可達10億元，希望能盡快達標、挹注營運，另一條麵包零食線則預計年底前加入；其次是大陸市場，儘管上半年比較辛苦，但目前已陸續恢復到去年的七成，加上十幾億人口的市場，還有很多空的機會。

第三是日本市場，陳飛龍表示，「點水樓水晶會館」飯店已在申請執照，預計第三季可望開幕，共規畫八間房，每間都超過10坪以上，鄰近新宿百貨公司，主打高檔住宿市場；另外，還有在日本兩間點水樓餐廳在當地受歡迎，還吸引百貨商場邀約進駐，整體看來發展樂觀。

此外，台灣市場方面，南僑旗下皇家可口冰品也是一大成長動能，除了自有品牌「杜老爺」外，近年跨界合作聯名、知名品牌代工產品銷售也很亮眼，如近期推出的杜老爺X立頓珍珠奶茶雪糕、GODIVA黑巧克力雪糕、珍煮丹泰式奶茶雪糕等。進入夏日旺季，南僑表示，目前冰品產能已開到最大，持續滿足市場需求。

(工商 )