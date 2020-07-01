全球今年因為新冠肺炎疫情關係，各產業運作大亂，就連荷蘭阿姆斯特丹以性產業聞名的「紅燈區」，也一度被迫暫停營業，不少性工作者生計受到嚴重影響。但隨著各國疫情趨緩，荷蘭的確診數也顯著下滑，紅燈區將從今天（1日）起正式「解封」，恢復營業。但為了怕成為防疫破口，當地工會要求性工作者與尋芳客，享受性愛時，必須全程戴口罩及乳膠手套，且禁止任何「面對面」體位。

綜合外媒報導，受到疫情衝擊，荷蘭性工作者的生計受到嚴重影響。今年5月底時，紅燈區工會組織「紅燈聯合會」（Red Light United）曾寫信給政府，希望能夠趕快開放紅燈區。荷蘭政府評估疫情趨緩，首相呂特（Mark Rutte）表示，已徵詢了相關產業人士意見，宣布紅燈區於7月1日起，重新恢復營業。

不過這項開放，並不是恢復成過去自由的狀態，呂特強調，紅燈區重啟，但所有的性工作者與消費者，都必須遵守嚴格規範，像是除了要誠實告知，自己是否感染新冠肺炎外；性愛全程還必須配戴乳膠手套與口罩。而「紅燈聯合會」也對於「性愛姿勢」有所規定，要求性愛雙方只能使用「不需面對面」的體位，降低一切可能的感染機會。

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(中時電子報)