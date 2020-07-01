因銷帳假發票引爆前總統陳水扁國務機要費貪汙案的「臺灣紅」負責人李慧芬，遭爆積欠3千萬元，假裝貴婦誆投資、哭哭啼啼裝窮，受害初估超過20人。

今年6月初，李慧芬遭友人控告，她與前夫邱獻章的離婚分產官司最後可分配資產竟然「歸零」，涉嫌詐欺及毀損債權，台北地檢署偵查後，認定李、邱2人的分產官司打了10年，還因此家破人亡，沒有詐欺及毀損債權的主觀犯意，將2人不起訴處分。

據《鏡週刊》報導，李慧芬離婚官司纏訟多年、兒子輕生，經濟狀況不佳，但仍借錢佯裝貴婦揮霍無度，有人被借了4、500萬，甚至近1千萬元。受害者出面指控，自己是透過友人認識李慧芬，見面幾次就開口借錢，還哭訴遭前夫恐嚇要打斷她的腿、毀容，裝可憐騙取同情心，稱官司已勝訴借錢只是應急，甚至打電話向名人借錢，就算被羞辱也無所謂。

即使窮困潦倒，李慧芬也要住飯店、租屋，在台大醫院還欠下大筆醫療費，就連幫她打官司的律師也沒收到費用。

另有受害者向週刊透露，原以為李慧芬是做生意的對象，但來台時李卻以罹癌為由不出門，飯店住宿費、買東西送禮、吃飯、機票等，一餐就能花掉3萬，前後刷了近100萬元但才拿回4、50萬。

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